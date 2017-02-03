Google o hizmetini sonlandırıyor!

Google, 2016'nın Mart ayında iOS ve Android platformu için Hads Free adını verdiği deneysel mobil ödeme uygulamasını yayınlamıştı. Hands Free sayesinde, Bluetooth, Wi-Fi ve konum servisleri ile kullanıcının mağazaya girdiği algılanıyor, ödeme yapmak için kasiyer Hands Free hesabında yüklü olan fotoğraf ile kullanıcıyı karşılaştırıyor ve ödeme işlemini onaylıyordu.

Hands Free kepenkleri indiriyor

İsminden de anlaşılacağı gibi temassız ödeme sistemlerinde çığır açacak olan Hands Free projesi, dün yapılan duyuru ile sürpriz bir şekilde rafa kaldırıldı. 8 Şubat tarihinde desteği resmen kesilecek olan Hands Free uygulaması, mağazalardan kaldırılmaya başlandı bile. Artık bu tarihten itibaren "Google ile ödemek istiyorum" ifadesi tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

Google vazgeçmeyecek!

Android Pay, Samsung Pay ve Apple Pay ile yarışamayan Hands Free sistemi tamamen kepenkleri indirse de, Google'dan yapılan açıklamalara göre Hands Free'deki teknolojiler bu süreçten sonra daha fazla mağazaya ulaştırılacak ve tahminlere göre bu hizmetler Android Pay için ilerleyen yıllarda kullanılacak.