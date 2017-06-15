Google Pixel 2 böyle olacak!

Google’ın 2017’de tanıtacağı Pixel 2 akıllı telefonu DBS Tasarım tarafından bir araya getirilerek konsept tasarımı oluşturuldu. Konsept cihazın arkasında dikey kamera ile şık bir tasarım öngörülüyor. Bu oldukça net bir şekilde bir konsept ve basın görseline benzemese de kesinlikle, Google'ın geçen yıl yayınladığı Pixel'i takip etmeye layık görünen bir telefon resmini çiziyor. Ayrıca telefonun belirli öğeleri, daha önce sızdırılmış görüntülere benziyor.

Konsept tasarım, neredeyse sıfır çerçeveli kenardan kenara ekranlı Google Pixel 2’yi öngörüyor. Ön kamera, şarj yuvası için USB Type-C ve arka taraftaki G logosu gibi diğer unsurlar aynı kalırken, tanıdık Google renk şeması kullanılıyor. Ve görsellerin birinde ön kısımda alt çerçevede ikinci bir logo bulunduğu görülüyor.

Tasarımcı, 3.5 mm'lik ses bağlantı noktası bulunmayan konsept Pixel 2'nin mevcut Pixel hakkındaki en büyük şikayetlerden biri olan su geçirmez bir IP68 derecesine sahip olmasını ve Google'ın yeni modele eklediği bir şeyi öngörüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda görsellerini inceleyebileceğiniz konsept tasarımın son sayfada videosunu izleyebilirsiniz.