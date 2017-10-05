Google Pixel 2, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 özellik karşılaştırması

Google Pixel 2, dünyanın en iyi amiral gemilerinden Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8'e karşı.

05/10/2017 10:05

İkinci nesil Google Pixel, Google'ın tarihinin bir başka büyük bölümü olmayı hedefliyor.  2016 model Google akıllı telefonu Pixel, kamera performansıyla büyük beğeni topladı. Pixel 2'de bu yoldan gidiyor ve diğer üstün özelliklerinin yanı sıra kamerası ile ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Pixel 2 piyasadaki halihazırda mevcut olan oldukça iyi akıllı telefonlar Galaxy S8, iPhone 8 ve LG G6’ya da zorlu bir rakip olarak geliyor.

Pixel 2'nin ticari bir başarı olup olmayacağını zaman gösterecektir, ancak şu an için telefonun teknik özellikleri zorlu bir rekabet olacağını gösteriyor.

Aşağıda, Google Pixel 2’nin, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 ile özellik karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Özellik Google Pixel 2 Galaxy S8 LG G6  iPhone 8
Ekran 5.0-inç OLED 
1080 x 1920 piksel		 5,8-inç AMOLED 
1440 x 2960 piksel		 5.7-inç IPS LCD 
1440 x 2880 piksel		 4,7 inç LCD 
750 x 1334 piksel
Boyut 144.8 x 68.6 x 7.6 mm 148,9 x 68,1 x 8,0 mm 148,9 x 71,9 x 7,9 mm 138,4 x 67,3 x 7,3 mm
Ekran-gövde oranı % 68.58 %84,26 %79.47 %65.34
İşlemci Snapdragon 835 Snapdragon 835 Snapdragon 821 Apple A11 Biyonik
Veri deposu 4GB 4 GB
 4GB 2GB
Depolama 64 / 128GB 64GB + microSD 32GB + microSD 64 GB
Pil 2,700mAh 3000mAh, kablosuz + hızlı şarj 3,300mAh, hızlı şarj 1,821mAh + kablosuz şarj
Arka kamera 12,2MP f / 1,8 
OIS 
4K video kaydı		 12MP f / 1.7 + 12MP f / 2,4 telefoto 
Dual OIS 
4K video kaydı		 13MP f / 1.8 + 13MP f / 2,4 geniş açılı 
OIS 
4K video kaydı		 12MP f1 / 1.8 
OIS 
4K @ 60fps video kaydı
Ön kamera 8MP 8MP f / 1.7 5MP, f / 2.2 7MP f / 2.2
Yazılım Android 8.0 Oreo Android 7.x Android 7.1 iOS 11
Su direnci Evet, IP67 sertifikalı Evet, IP68 sertifikalı Evet, IP68 sertifikalı Evet, IP67 sertifikalı
Özel özellikler Sıkılabilir çerçeve S Pen, parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı, USB Type-C Parmak izi tarayıcı, USB Type-C, çift kamera Parmak izi tarayıcı, çift kamera, slo-mo 1080p @ 240fps
Renkler Siyah, Mavi, Beyaz Gece Siyahı, Orkide Gri Siyah, Gümüş, Beyaz Uzay Gri, Altın, Gümüş

 

 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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