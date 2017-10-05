Google Pixel 2, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 özellik karşılaştırması

İkinci nesil Google Pixel, Google'ın tarihinin bir başka büyük bölümü olmayı hedefliyor. 2016 model Google akıllı telefonu Pixel, kamera performansıyla büyük beğeni topladı. Pixel 2'de bu yoldan gidiyor ve diğer üstün özelliklerinin yanı sıra kamerası ile ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Pixel 2 piyasadaki halihazırda mevcut olan oldukça iyi akıllı telefonlar Galaxy S8, iPhone 8 ve LG G6’ya da zorlu bir rakip olarak geliyor.

Pixel 2'nin ticari bir başarı olup olmayacağını zaman gösterecektir, ancak şu an için telefonun teknik özellikleri zorlu bir rekabet olacağını gösteriyor.

Aşağıda, Google Pixel 2’nin, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 ile özellik karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.