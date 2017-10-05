Google Pixel 2, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 özellik karşılaştırması

İkinci nesil Google Pixel, Google'ın tarihinin bir başka büyük bölümü olmayı hedefliyor. 2016 model Google akıllı telefonu Pixel, kamera performansıyla büyük beğeni topladı. Pixel 2'de bu yoldan gidiyor ve diğer üstün özelliklerinin yanı sıra kamerası ile ön plana çıkacak gibi görünüyor.
Pixel 2 piyasadaki halihazırda mevcut olan oldukça iyi akıllı telefonlar Galaxy S8, iPhone 8 ve LG G6’ya da zorlu bir rakip olarak geliyor.
Pixel 2'nin ticari bir başarı olup olmayacağını zaman gösterecektir, ancak şu an için telefonun teknik özellikleri zorlu bir rekabet olacağını gösteriyor.
Aşağıda, Google Pixel 2’nin, Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 8 ile özellik karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.
|Özellik
|Google Pixel 2
|Galaxy S8
|LG G6
| iPhone 8
|Ekran
|5.0-inç OLED
1080 x 1920 piksel
|5,8-inç AMOLED
1440 x 2960 piksel
|5.7-inç IPS LCD
1440 x 2880 piksel
|4,7 inç LCD
750 x 1334 piksel
|Boyut
|144.8 x 68.6 x 7.6 mm
|148,9 x 68,1 x 8,0 mm
|148,9 x 71,9 x 7,9 mm
|138,4 x 67,3 x 7,3 mm
|Ekran-gövde oranı
|% 68.58
|%84,26
|%79.47
|%65.34
|İşlemci
|Snapdragon 835
|Snapdragon 835
|Snapdragon 821
|Apple A11 Biyonik
|Veri deposu
|4GB
|4 GB
|4GB
|2GB
|Depolama
|64 / 128GB
|64GB + microSD
|32GB + microSD
|64 GB
|Pil
|2,700mAh
|3000mAh, kablosuz + hızlı şarj
|3,300mAh, hızlı şarj
|1,821mAh + kablosuz şarj
|Arka kamera
|12,2MP f / 1,8
OIS
4K video kaydı
|12MP f / 1.7 + 12MP f / 2,4 telefoto
Dual OIS
4K video kaydı
|13MP f / 1.8 + 13MP f / 2,4 geniş açılı
OIS
4K video kaydı
|12MP f1 / 1.8
OIS
4K @ 60fps video kaydı
|Ön kamera
|8MP
|8MP f / 1.7
|5MP, f / 2.2
|7MP f / 2.2
|Yazılım
|Android 8.0 Oreo
|Android 7.x
|Android 7.1
|iOS 11
|Su direnci
|Evet, IP67 sertifikalı
|Evet, IP68 sertifikalı
|Evet, IP68 sertifikalı
|Evet, IP67 sertifikalı
|Özel özellikler
|Sıkılabilir çerçeve
|S Pen, parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı, USB Type-C
|Parmak izi tarayıcı, USB Type-C, çift kamera
|Parmak izi tarayıcı, çift kamera, slo-mo 1080p @ 240fps
|Renkler
|Siyah, Mavi, Beyaz
|Gece Siyahı, Orkide Gri
|Siyah, Gümüş, Beyaz
|Uzay Gri, Altın, Gümüş
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