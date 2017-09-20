Google Pixel 2 görselleri ve fiyatı sızdırıldı

Sonbahar aylarında açıklanan amiral gemisi en üst düzey telefonlar tanıtılmaya devam ediyor. Xiaomi Mi Mix 2, Apple’ın yeni iPhone modelleri ve LG V30 gibi akıllı telefonların tanıtılmasının ardından, Gözler LG tarafından üretilen yeni Google Pixel modellerine çevrildi.

Yeni gelen bilgilere göre Google Pixel 2 XL'in 64 GB sürümü 849 $ ve 128 GB sürüm 949 $ fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, geçen yıl tanıtılan Pixel XL'den biraz daha pahalı görünüyor. Google Pixel 2 ise önceki modeli ile aynı 649 dolar (64 GB) ve 749 dolar ( 128 GB) fiyat etiketlerine sahip olacak.

Görünüşe göre, Pixel 2, üç renk varyantı ile geliyor. Bu renkler siyah, beyaz ve mavi olacak. Droid Life sitesi bu renk versiyonları ile telefonların görüntülerini yayınladı.

Farklı boyut ve farklı ön tasarımların yanı sıra, Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonların, Qualcomm'un Snapdragon 835 CPU, 4 GB RAM ve ileri teknoloji kameralar gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

Hem Pixel 2 hem de Pixel 2 XL, 4 Ekim'de Google tarafından duyurulacak. Telefonlar Android 8 Oreo ile birlikte piyasaya sürülecekler.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Google Pixel 2'nin sızdırılan görsellerini nceleyebilirsiniz.