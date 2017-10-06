Google, Pixel 2 ile geri adım attı!

Google, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini tanıttı. Geçtiğimiz yıl 3.5mm kulaklık çıkışı olmadığı için eleştirilen iPhone 7'nin tanıtımından sonra ilk Pixel modelini tanıtan Google, etkinlikte Apple'ı 3.5mm girişi ile vurmuştu. Ancak Google, bu yıl geri adım attı.



Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde 3.5mm kulaklık girişine yer vermeyip, USB Type-C girişinden kulaklıkların bağlanacağını açıkladı. Google, 3.5mm'den Type-C'ye dönüştüren adaptörü de ayrı satacağını açıkladı.

Fiyatlarından dolayı eleştirilen Apple, 3.5mm to Lightning adaptörünü 9 dolara satarken, Google, 3.5mm to Type-C adaptörünü tam 20 dolara satacak. Eğer Pixel 2'yi şarj ederken müzik dinlemek isterseniz ayrı bir adaptör için 44.95 dolar ödemeniz gerekecek.

Google'ın kendisinin ileri dönemde yapacağı hamle için neden rakibine taş attığını anlamak güç. 3.5mm gibi eski bir teknoloji ile devam edilmeyeceği zaten belliydi. Type-C ve Lightning bağlantıları sayesinde DAC'lı kulaklıkları piyasada zaten görmeye başladık. Henüz fiyat olarak biraz ütopik olan DAC'lı kulaklıkların ses kalitesi ise muazzam.