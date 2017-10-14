Google Pixel 2 Launcher yayınladı!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde yepyeni bir arayüz ile karşımıza çıkmıştı. Android 8.0 Oreo tabanlı bu arayüze Pixel 2 Launcher adı verilmişti. Android Police sitesi, sadece Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde yer alan Launcher uygulamasını APK. olarak bugün bizlerle paylaştı.

Güncellenen hava durumu widget'i ve Google arama çubuğu ile dikkat çeken yeni arayüz, akıcılık ve performans konusunda da oldukça başarılı. Eğer Android 5.0 ve üzeri bir Android sürümü kullanıyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak Pixel 2 Launcher'ı indirebilirsiniz.