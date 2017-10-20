Google Pixel 2 ne kadar sağlam? İşte dayanıklılık testi!

YouTuber JerryRig Everthing'in akıllı telefon dayanıklılık testleri gelmeye devam ediyor. Akıllı telefon modelleri için seçilen malzemelere kapsamlı bir göz atıyor ve bükme testi bize telefonların yapısal düzeyde ne kadar iyi oluşturulduğuna dair genel fikir veriyor.

Bu dayanıklılık testinden geçen en son cihaz HTC yapımı Google Pixel 2 oldu. Bu 5 inç ekranlı daha küçük model, birinci nesil Pixel'de bulunan kumaş benzeri materyale göre bir gelişme ve metalden yapıldı. Pixel 2'nin ekranı, Gorilla Glass 5'den yapılmış.

Yeni akıllı telefonların çoğu camdan yapılmış arka kasayla geliyor olsa da Zack'in çiziklerine karşı daha dayanıklılar. Dolayısıyla, Pixel 2'nin mat kaplamalı metal gövdesinin çizilmelere karşı iyi bir performans göstermediğini düşünebilirsiniz. Zack, bunu MadeByGoogle etkinliğinde kısaca değinilen Pixel'in "Premium hibrid” kaplamasına bağladı.

Google web sitesinde bile kot pantolon veya deri renginin bu kaplamaya geçebileceği ve kaplamanın düştüğünde kaplamanın bozulabileceği belirtilmektedir. Bunun için bir kılıf alıp almayacağınıza karar verirken bu sorun göz önüne almanız gereken bir şey.

Telefon, Zack'in utanç verici listesine girmedi, ancak dayanıklılık testini geçti.

Aşağıda yapılan testi izleyebilirsiniz.