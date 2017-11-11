Google Pixel 2, Note8 ve S8 sahipleri dertlerine doymuyorlar!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 Plus'ın modellerinin sorunları düşünüldüğünde kısacık bir mola bile veremiyor. Zira söz konusu cihazlar ciddi yazılımsal ve donanımsal problemler ile karşı karşıya. Pixel 2 sahiplerinin boğuştuğu sorunlar bu kez mikrofon ünitesine yoğunlaşmış durumda.

Maalesef mikrofon, telefon çağrılarında kesintiler yaşayabiliyor ve ses iletimi gerçekleşmiyor. Her nasılsa mikrofon, Google Assistant ve video kayıtlarında sorun teşkil etmiyor. Bilindiği üzere benzer mikrofon problemleri Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'de de gerçekleşebiliyor. Bu da Google'a bağlı ciddi bir yazılım sorunundan kaynaklanıyor gibi gözüküyor.

Söz konusu soruna henüz yazılımsal bir çözüm bulunamadı. Şimdilik tek seçeneğiniz ses aç ve kapa düğmesinden müdahale etmeniz.

Gerek Samsung, gerekse Google'ın kendi modellerini etkileyen problemin çözümü için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Umarız akıllı telefon sahipleri artık bu sorundan muzdarip olmak zorunda kalmaz.