Google Pixel 2 özellikleri nasıl olacak?

HTC'nin mobil bölümünü satın alan Google, 4 Ekim tarihinde yeni Android telefonları olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini resmen tanıtacak. HTC'nin üreteceği düşünülenen Pixel 2 modellerinin bugün kesinleşen özellikleri sızdı. Peki, Google Pixel 2 özellikleri ile rakiplerine kafa tutabilecek mi?

Google Pixel 2 XL özellikleri

Google Pixel 2 XL, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan kavisli OLED ekran ile gelecek. Bu ekranın çözünülürlüğü ise 1440 x 2560 olacak. 6 inç büyüklüğünde olması beklenen bu ekranın, kasa oranı ise %80 ila %85 arasında olacak. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alacak telefonda 4 GB RAM'in yer alması bekleniyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan Google Pixel 2 XL, IP67 sertifikasına, 3.5mm kulaklık girişine, USB Type- C bağlantısına, çift kamera kurulumuna ve söylenen göre 3.520 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak.

Google Pixel 2 özellikleri

Google Pixel 2, Pixel 2 XL'e göre daha küçük bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın çözünülürlüğü ise Full HD olacak. 2.700 mAh batarya ile gelmesi beklenen Google Pixel 2, donanım açısından Pixel 2 XL ile aynı olacak. Ancak Pixel 2 modeline çift kameraya yer verilmeyeceği söyleniyor.