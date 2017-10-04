iPhone 8'in rakibi Google Pixel 2 tanıtıldı!

Google, uzun süredir konuşulan Google Pixel 2 modelini bugün tanıttı. Google Pixel 2 özellikleri ile piyasadaki amiral gemisi modellere kafa tutacak gibi görünüyor. Peki, Google Pixel 2 özellikleri neler? Google Pixel 2 kullanıcılarına neler sunuyor? Google Pixel 2 hakkında merak edilen her şeyi bu haberimizde sizler için bir araya getiriyoruz.
Google Pixel 2 özellikleri
Google Pixel 2, 5.0 inç büyüklüğünde OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın çözünürlüğü ise 1920 X 1080 olarak belirlenmiş.
Pixel 2, donanım bölümünde amiral gemisi kulvarındaki rakipleri gibi Snapdragon 835 yonga setine yer veriyor. 4 GB RAM'den gücünü alan Pixel 2, 64 GB depolama birimi ile geliyor.
Pixel 2 modelinde stereo hoparlör yer alıyor. Google, bu yıl iPhone 7 gibi 3.5mm kulaklık çıkışına yer vermiyor. Bunun yerine kulaklıklar Pixel 2'ye USB-C portundan bağlanacak. Google Pixel 2'nin arka kamerası 12 Megapiksel ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğüde. Telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Ancak bu kameralarda OIS desteği yer almıyor.
Pixel 2; mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. Pixel 2 fiyatı ise 650 dolar olarak belirlendi.
|Google Pixel2
|Özellikleri
|Yazılım
|Android 8.1 Oreo
|Ekran
|5 inç OLED
|Çözünürlük
|1920 × 1080 piksel
|PPI
|441 ppi
|Ana Kamera
|12,2MP, f / 1.8, 1,4μm piksel, OIS, EIS, PDAF, LDAF
|Ön kamera
|8MP, f / 2,4, 1,4μm piksel, sabit odak
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 835
|Depolama
|64GB veya 128GB
|microSD desteği
|Bilinmiyor
|RAM
|4 GB
|Batarya
|2,700mAh
|Bağlantı
|USB Tip C
|Ağırlık
|143 gr
|Boyutlar
|145.7 x 69.7 x 7.8 mm
|Diğer Özellikler
|IP67 su ve toz geçirmez, parmak izi sensörü, çift önlü hoparlör, Bluetooth 5.0, Hi-Fi codec
|Renk seçenekleri
|Mavi, Siyah ve Beyaz
|Çıkış tarihi
|19 Ekim Gönderim
|Fiyat
|650 dolar
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