iPhone 8'in rakibi Google Pixel 2 tanıtıldı!

Google, merakla beklenen Google Pixel 2 modelini tanıttı. Google Pixel 2 özellikleri ve fiyatı hakkındaki her şey bu haberde.

04/10/2017 20:05

Google, uzun süredir konuşulan Google Pixel 2 modelini bugün tanıttı. Google Pixel 2 özellikleri ile piyasadaki amiral gemisi modellere kafa tutacak gibi görünüyor. Peki, Google Pixel 2 özellikleri neler? Google Pixel 2 kullanıcılarına neler sunuyor? Google Pixel 2 hakkında merak edilen her şeyi bu haberimizde sizler için bir araya getiriyoruz.

Google Pixel 2 özellikleri

Google Pixel 2, 5.0 inç büyüklüğünde OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın çözünürlüğü ise 1920 X 1080 olarak belirlenmiş.

Pixel 2, donanım bölümünde amiral gemisi kulvarındaki rakipleri gibi Snapdragon 835 yonga setine yer veriyor. 4 GB RAM'den gücünü alan Pixel 2, 64 GB depolama birimi ile geliyor.

Pixel 2 modelinde stereo hoparlör yer alıyor. Google, bu yıl iPhone 7 gibi 3.5mm kulaklık çıkışına yer vermiyor. Bunun yerine kulaklıklar Pixel 2'ye USB-C portundan bağlanacak. Google Pixel 2'nin arka kamerası 12 Megapiksel ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğüde. Telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Ancak bu kameralarda OIS desteği yer almıyor.

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Pixel 2; mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. Pixel 2 fiyatı ise 650 dolar olarak belirlendi.

Google Pixel2Özellikleri
Yazılım Android 8.1 Oreo
Ekran 5 inç OLED
Çözünürlük 1920 × 1080 piksel
PPI 441 ppi
Ana Kamera 12,2MP, f / 1.8, 1,4μm piksel, OIS, EIS, PDAF, LDAF
Ön kamera 8MP, f / 2,4, 1,4μm piksel, sabit odak
İşlemci Qualcomm Snapdragon 835
Depolama 64GB veya 128GB
microSD desteği Bilinmiyor
RAM 4 GB
Batarya 2,700mAh
Bağlantı USB Tip C
Ağırlık 143 gr
Boyutlar 145.7 x 69.7 x 7.8 mm
Diğer Özellikler IP67 su ve toz geçirmez, parmak izi sensörü, çift önlü hoparlör, Bluetooth 5.0, Hi-Fi codec
Renk seçenekleri Mavi, Siyah ve Beyaz
Çıkış tarihi 19 Ekim Gönderim
Fiyat 650 dolar

    Yazar: Ender Öztürk

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