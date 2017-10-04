iPhone 8'in rakibi Google Pixel 2 tanıtıldı!

Google, uzun süredir konuşulan Google Pixel 2 modelini bugün tanıttı. Google Pixel 2 özellikleri ile piyasadaki amiral gemisi modellere kafa tutacak gibi görünüyor. Peki, Google Pixel 2 özellikleri neler? Google Pixel 2 kullanıcılarına neler sunuyor? Google Pixel 2 hakkında merak edilen her şeyi bu haberimizde sizler için bir araya getiriyoruz.

Google Pixel 2 özellikleri

Google Pixel 2, 5.0 inç büyüklüğünde OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekranın çözünürlüğü ise 1920 X 1080 olarak belirlenmiş.

Pixel 2, donanım bölümünde amiral gemisi kulvarındaki rakipleri gibi Snapdragon 835 yonga setine yer veriyor. 4 GB RAM'den gücünü alan Pixel 2, 64 GB depolama birimi ile geliyor.

Pixel 2 modelinde stereo hoparlör yer alıyor. Google, bu yıl iPhone 7 gibi 3.5mm kulaklık çıkışına yer vermiyor. Bunun yerine kulaklıklar Pixel 2'ye USB-C portundan bağlanacak. Google Pixel 2'nin arka kamerası 12 Megapiksel ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğüde. Telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Ancak bu kameralarda OIS desteği yer almıyor.

Pixel 2; mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. Pixel 2 fiyatı ise 650 dolar olarak belirlendi.