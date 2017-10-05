Google Pixel 2, yeni iPhone'lara karşı!

Google'ın yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL dün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. DxOMark testinden aldığı 98 puan ile kamera konusunda fark yaratan Pixel 2 serisi, Google'ın en güçlü rakibi olan yeni iPhone modelleri ile karşılaştırıldı. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kozlarını iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile paylaşıyor.

Google Pixel 2, Pixel 2 XL, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus karşılaştırmasında; cihazların ekran, işlemci, ram, batarya, işletim sistemi ve fiyatlarına değiniyoruz. Bakalım kağıt üstünde hangi cihaz diğerine göre üstünlük sağlıyor?