Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kamera örnekleri

Google’ın 2016 model akıllı telefonu Pixel, akıllı telefon endüstrisinin o anda sunabileceği en muhteşem kameralardan birine sahipti ve halefleri bu alandan uzaklaşmayacak gibi görünüyor.

Google, sensörden ve objektiften mümkün olan en geniş dinamik aralığı oluşturmak için birçok çekimi anında yapıyor ve video çekimlerinde hem optik hem de elektronik stabilizasyonu kullanıyor. Bunun daha önce hiç yapılmadığı iddia ediliyor.

Yeni kameranın neler yapabileceğini göstermek için Google, telefonlarını fotoğrafçılardan birine verdi ve aşağıda ve sonraki sayfalarda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.