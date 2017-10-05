Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kamera örnekleri

Geçen yıl kamera konusunda lider olan Google'ın piksel telefonlarının ikinci versiyonu Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin kamera örnekleri.

05/10/2017 09:20

Google’ın 2016 model akıllı telefonu Pixel, akıllı telefon endüstrisinin o anda sunabileceği en muhteşem kameralardan birine sahipti ve halefleri bu alandan uzaklaşmayacak gibi görünüyor.

Google, sensörden ve objektiften mümkün olan en geniş dinamik aralığı oluşturmak için birçok çekimi anında yapıyor ve video çekimlerinde hem optik hem de elektronik stabilizasyonu kullanıyor. Bunun daha önce hiç yapılmadığı iddia ediliyor.

Yeni kameranın neler yapabileceğini göstermek için Google, telefonlarını fotoğrafçılardan birine verdi ve aşağıda ve sonraki sayfalarda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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