Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ön siparişi başladı! İşte fiyatları!

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL tanıtımı başarıyla tamamlandı ve daha küçük olanı pazarın en iyi kameralı telefonu olarak dünyadaki 1 numaralı yeri kapmayı başardı. Şimdi de ne zaman ve hangi fiyata sunulacaklarını görmenin zamanı geldi.

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Hindistan ve Avustralya'da yaşıyorsanız, ön siparişler zaten bu pazarlarda başlamış olduğundan, hiç beklemek zorunda kalmayacaksınız. Pixel 2, 17 Ekim'de Google Store'dan, Best Buy'dan satışa sunulacak ve büyük model Pixel 2 XL Kasım ortasında çıkacak.

İlk dalgadan sonra İtalya, İspanya ve Singapur da yeni Pixel modellerini alabilecek.

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL fiyat listesi