Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL tanıtımını canlı izleyin!

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 4 Ekim’de resmen tanıtılacak. Ancak tanıtım tarihine kadar hâlâ zamanımız olmasına rağmen tanıtımı canlı olarak takip etmek isteyenler için tanıtım linkleri mevcut.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL tanıtımında neler göreceğiz?

Tabii ki, Google'ın iki yeni telefonu Pixel 2 ve Pixel 2 XL’nin yanısıra aynı zamanda yeni bir Chromebook ve Google Home hoparlörünün daha küçük bir versiyonu bu etkinlikte tanıtılacak.

Pixel 2 serisinin çerçevesiz tasarıma geçmesi beklenmiyor. Bunun yerine ikili ön hoparlörlere, HTC U11'de olduğu gibi sıkma özelliğine, Snapdragon 835 sistem çipine, geliştirilmiş pil ömrüne ve gelişmiş bir kamera sistemine sahip olan gelişmiş bir görünüm elde etmesi bekleniyor. Ayrıca, fiyatlarının geçen yılın modellerinden biraz daha yüksek olmasını bekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki videodan Google Pixel 2 ve Pixel 2XL tanıtımını canlı izleyebilirsiniz.