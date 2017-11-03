Google, Pixel 2 XL'e işletim sistemi koymayı unutmuş!

Mobil dünyada donanımsal hatalara sık sık rastlıyoruz. Patlayan bataryalar, sararan ekranlar, çalışmayan ahize ve hoparlörler ve bir zamanlar operatör sinyali çekmeyen iPhone'lar derken bugün ise dünyanın en ilginç olayı Pixel 2 XL'in başına geldi.

Google'ın yeni gözdesi Pixel 2 XL, ekran sararması ve küçük yazılımsal hatalar ile uzun süredir boğuşuyordu. Kısa vadede çözülecek olan bu ufak tefek sorunlar, bugün gelen haber ile bir anda unutuldu. Pixel 2 XL satın alan çoğu kullanıcı, telefonun işletim sistemsiz olarak geldiğini sosyal medyada dile getirdi.

Normal şartlar altında Android 8.0 Nougat ile kutusundan çıkması gereken Pixel 2 XL'in, işletim sistemsiz olarak gelmesi Google'ın şimdiye kadar yaşadığı en büyük sorun olarak gösteriliyor.

Google, sosyal medyada özellikle de iPhone X sahipleri tarafından alay konusu da olmuş durumda. iPhone X sahipleri; "telefonum iOS işletim sistemi yüklü olarak geldi." şeklinde Pixel 2 XL'in yaşadığı bu talihsiz olay ile dalga geçmeye başladı bile.