Google Pixel 2 XL tanıtıldı!

Google, beklendiği gibi iki yeni Pixel akıllı telefonu bugün piyasaya sürdü: Pixel 2 ve Pixel 2 XL. Pixel 2 küçük ve çerçeveli bir tasarıma sahipken Pixel 2 XL, daha küçük çerçeveli ve ön tarafa bakan iki hoparlörle gerçekten farklı ve güzel bir tasarıma sahip.

Cihaz 4 GB ram, Android 8.0 Oreo İşletim Sistemi, 12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6 inç ekrana sahip Pixel XL 2'nin ekran çözünürlüğü 1440 x 2560, 64 GB dahili hafıza ve bir çok özellik daha. Cihazın Amerika satış fiyatı 849 dolar olarak belirlendi.

İşte Google Pixel 2 XL'in resmi özellikleri;