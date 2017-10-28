Google Pixel 2'de sorunların ardı arkası kesilmiyor!

Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 2, sorunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekranında OLED yanması sorunu ile karşılaşan Pixel 2'nin, garantisi süresi Google tarafından 1 yıl uzatılarak, Pixel 2 toplamda 2 yıl garanti süresine sahip olmuştu. Ancak ekran sararmasındaki sorunun ardından şimdi de video ve ses kaydında sorun çıktı.

Pixel 2 sahipleri, telefonun kamerasında görüntü ve ses kaydında sorunlar olduğunu dile getirdi. Video kaydı sırasında arka plandaki seslerde cızırtı meydana gelen Pixel 2, özellikle 4K çekimlerde de kullanıcılara sorun yaşatıyor. Pixel 2'nin 4K çözünürlükte ve düşük ışıkta da sorunlar yaşadığı da aktarılan bilgiler arasına yer alıyor.

Bu sorunların ortaya çıkmasından sonra Google cephesinden bir açıklama geldi. Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde yaşanan sorunu yakında yayınlayacakları güncelleme ile çözeceklerini belirtti. Android 8.1 Oreo geliştirici önizleme sürümünü geçtiğimiz gün yayınlayan Google, bu sürümü muhtemelen 2018 başı yerine sorunlardan dolayı 2017 sonuna yetiştirecek gibi görünüyor.