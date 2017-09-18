Google Pixel 2'nin en etkileyici özelliği bu olabilir

Google Pixel 2 serisi resmen 4 Ekim'de açıklanacak ve söylentiler Pixel 2’nin çerçevesiz olarak gelmesinin muhtemel olmadığını iddia ediyor ancak, telefonu tüm diğerlerinden öne çıkaracak Google Lens adında bir katil özelliği olabilir.

Sadece birkaç gün önce Google, popüler Google Fotoğraflar uygulamasının yeni bir sürümünü kullanıma sunmaya başladı ve kodda geliştiriciler, kameraya etkileyici süper güçler sağlayan bu güncelleme kapsamında tam işlevli bir Google Lens entegrasyonunu buldu. Geliştiriciler hızlı bir şekilde bu yeni özelliğin üstündeydi ancak, Google hızlı bir şekilde yanlışlıkla sızdırdığı Lens'i geri çekti.

Google'ın Pixel 2 telefonunun piyasaya sürülmesiyle bunun tekrar gelmesini bekliyoruz. Google Lens sadece bir telefonla sınırlı değil ve Pixel 2'nin imza özelliklerinden biri de olabilir. Peki Google Lens nedir? Kamera tarafından sağlanan vizyonun üstünde akıllı bir sistem. Gördüğünüz objeyi vizörden, barkodları, kitapları, filmleri, hatta tabloları ve benzeri şeyleri tanıyın.

İşte özelliklerinin tam listesi:

Google Lens şunları belirleyebilir:

Sanat eseri

Barkodlar

Kitaplar

Binalar

Simgesel

Medya kapakları

Filmler

Müzik albümleri

Tablolar

Yerler

İlgi noktaları

Heykeller

Video oyunları

Google Lens aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

Kartvizit eklemek

Dil çeviri

Ürün bilgisi arayın

Tarayıcınızda web adreslerini açın

Bitki ve hayvanların tanımlanması

Posterden tarihi takviminize kaydedin

Sonraki sayfalarda bu özelliğe ait ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.