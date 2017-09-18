Google Pixel 2'nin en etkileyici özelliği bu olabilir

Google Pixel 2 serisi resmen 4 Ekim'de açıklanacak ve söylentiler Pixel 2’nin çerçevesiz olarak gelmesinin muhtemel olmadığını iddia ediyor ancak, telefonu tüm diğerlerinden öne çıkaracak Google Lens adında bir katil özelliği olabilir.
Sadece birkaç gün önce Google, popüler Google Fotoğraflar uygulamasının yeni bir sürümünü kullanıma sunmaya başladı ve kodda geliştiriciler, kameraya etkileyici süper güçler sağlayan bu güncelleme kapsamında tam işlevli bir Google Lens entegrasyonunu buldu. Geliştiriciler hızlı bir şekilde bu yeni özelliğin üstündeydi ancak, Google hızlı bir şekilde yanlışlıkla sızdırdığı Lens'i geri çekti.
Google'ın Pixel 2 telefonunun piyasaya sürülmesiyle bunun tekrar gelmesini bekliyoruz. Google Lens sadece bir telefonla sınırlı değil ve Pixel 2'nin imza özelliklerinden biri de olabilir. Peki Google Lens nedir? Kamera tarafından sağlanan vizyonun üstünde akıllı bir sistem. Gördüğünüz objeyi vizörden, barkodları, kitapları, filmleri, hatta tabloları ve benzeri şeyleri tanıyın.
İşte özelliklerinin tam listesi:
Google Lens şunları belirleyebilir:
Sanat eseri
Barkodlar
Kitaplar
Binalar
Simgesel
Medya kapakları
Filmler
Müzik albümleri
Tablolar
Yerler
İlgi noktaları
Heykeller
Video oyunları
Google Lens aşağıdakileri gerçekleştirebilir:
Kartvizit eklemek
Dil çeviri
Ürün bilgisi arayın
Tarayıcınızda web adreslerini açın
Bitki ve hayvanların tanımlanması
Posterden tarihi takviminize kaydedin
Sonraki sayfalarda bu özelliğe ait ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.
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