Google Pixel Buds tanıtıldı!

Google, Pixel Buds kablosuz kulaklıklarıyla farklı bir pazara daha adımını atıyor. Kulaklık, hareketle kontrol yeteneklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar kulaklık üzerinde küçük sürükleme veya dokunma hareketleri yaparak şarkıları değiştirebiliyor, gelen aramaları yanıtlayabiliyor veya ses seviyelerini kontrol edebiliyor.

Kulaklığın sağ topuzuna dokunulduğunda entegre olarak sunulan Google Assistant aktifleşiyor. Google Assistant ile kullanıcılar yol tarifi alabiliyor, hatırlatıcı ayarlayabiliyor, müzik ve mesajlarına erişebiliyor. Pixel Buds, tıpkı yeni Pixel telefonları gibi, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. 159 dolar karşılığında satılacak kulaklık için siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri arasında seçim yapılabilecek. Google’dan yapılan açıklamada, Pixel Buds’ın şarj kutusu sayesinde birkaç defa şarj edilebileceği belirtiliyor.

Pixel Buds hızlı eşleştirme özelliğine sahip. Android Marshmallow veya daha üstü sürümlere sahip bir telefon, Fast Pair sayesinde Pixel Buds ile eşleşebiliyor. Google’ın yeni kulaklığı, Bluetooth desteğine sahip tüm cihazlarla çalışabiliyor. Ancak şirket Pixel telefon sahiplerine bazı ayrıcalıklar sunuyor. Pixel sahipleri, Google Çeviri’yi aktive ederek sohbetlerde gerçek zamanlı çeviri imkânından yararlanabilecek. Kulaklığın dinlediği konuşma, telefon tarafından arzu edilen dile çevrilecek. Çeviri özelliği ilk etapta 40 dil için destek sunacak.