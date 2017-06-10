Google, Pixel'in desteğini erkenden kesiyor!

Google, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Pixel ve Pixel XL adında iki telefonu ile karşımıza çıkmıştı. Safkan Android arayüzü kullanan Pixel telefonlar, Apple'ın iPhone'u karşısında en büyük rakip olarak gösteriliyordu. Android güncellemelerini hızlı bir şekilde alan Pixel için bugün oldukça vahim bir duyuru yapıldı.

Google, açıklamasında Pixel ve Pixel XL telefonlarına olan teknik desteğini 2019 yılında sonlandıracağını açıkladı. Teknik destek için 3 yıl standart bir süre gibi görünse de yazılım tarafında yapılan açıklama oldukça vahim.

Google, Pixel ve Pixel XL telefonlarına sadece 2018'in Ekim ayına kadar yazılım desteği verecek. Yani Ekim 2016'da tanıtılan telefonlar sadece 2 yıl doğru düzgün güncelleme alacak.

Apple'ın 2013 yılında satışa sunduğu iPhone 5s modeline iOS 11 güncellemesini verdiğini göz önünde bulundurursak, Google'ın yazılım konusunda yine tökezlediğini açık bir şekilde söyleyebiliriz. Amiral gemisi denilen telefonun sadece 2 yıl güncelleme alması kabul edilecek bir olay değil. Bakalım Google, gelecek olumsuz eleştiriler karşısında güncelleme desteğini uzatmayı düşünecek mi?