Google Pixel'e sonunda beklenen özellik geliyor!

Samsung ve LG, geçtiğimiz yılın amiral gemisi modellerinde Always On adını verdikleri yeni bir teknolojiyi kullanmışlardı. Always On Display sayesinde, telefonun ekranında; saat, tarih ve bildirim öğeleri sürekli görünüyordu. Ancak bu özellik tahmin edileceği gibi şarjı sömürmüyordu.

XDA Developers tarafından keşfedilen bir kod parçacığı sayesinde Always On özelliğinin Google Pixel ve Pixel XL modellerine geleceği ortaya çıktı.

Android O'nun Geliştirici Önizleme 3 sürümünü çalıştıran bir Google Pixel'de, "doze" kelimesinden bahseden bir dize çıkardı. Ancak bu Doze özelliği, Android özellikli bir uygulamayla arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını engelleyen Android özelliğiyle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Bunun yerine yeni doze kodu bir ortam göstergesi demek oluyor. Bu nedenle, yeni doze kod dizesi Always On ekranın geleceğinin sinyallerini veriyor.

Google Pixel'e Always On ekran özelliğinin Eylül ayında yayınlanması beklenen Android 8.0 güncellemesi geleceği tahmin ediliyor.