Google Pixel Launcher, APK olarak yayınlandı!

Google Asistan Launcher'ın ortadan kalkmasıyla birlikte, artık Google'dan alternatif bir başlatıcı deneyimi sunan bir başlatıcı Google Play Store'da kalmadı.

Nexus cihazlarında sunulan başlatıcıyı kullanma seçeneği sunmak gerçekten güzeldi. Sonrasında ise Pixel Launcher geldi. Google, Nexus'tan Pixel'e geçtiğinde, yeni ve güncellenmiş bir Pixel Launcher ortaya çıktı. Ancak Pixel Launcher, sadece Pixel telefonlarında yer alıyordu.

Reddit'te bulunan geliştirici AmirZ, Google Pixel'in Launcher'ını başarıyla portlamayı başardı. Portlanan ve APK dosyası olarak sunulan AOSP Launcher 3'ü temel alıyor ve herhangi bir Android telefona yüklenebiliyor.

Eğer Google Pixel'in Launcher'ını kullanmak istiyorsanız; aşağıdaki linkte yer alan APK dosyasını indirip cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu APK dosyasını yüklemeden önce; ayarlarda yer alan bilinmeyen kaynaklara izin ver seçeneğinin aktif olmasına dikkat edin.