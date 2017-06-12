Google Pixel XL 2 sızdı

Google, geçtiğimiz gün ilk telefonu olan Google Pixel ve Pixel XL için teknik desteği 2019, yazılım desteğini ise 2018 yılında keseceğini açıklamıştı. Herkesi şok eden bu kararın neden alındığı ise bugün belli oldu. GFXBench testinde orataya çıkan Google Pixel XL 2, Google'ın yeni telefonlarına ağırlık vereceğini gösteriyor.

Google Pixel XL 2 özellikleri

Sızıntılara göre Google Pixel XL 2; 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye (tahminlere göre Snapdragon 836) 5.6 inç büyüklüğünde 2560x1312 piksel çözünürlüğünde ekrana, 4 GB RAM'e, 128 GB dahili depolama birimine, 12 Megapiksel arka ve 7 Megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Android 7.1.1 Nougat ile çalışan Pixel XL 2, çok yüksek ihtimalle kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Tasarım konusunda Google'ın bu yıl bir atılım yapması ve çerçevesiz ekranlı Pixel modelleri ile karşımıza çıkması bekleniyor.