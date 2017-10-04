Google Pixelbook tanıtıldı!

Google, düzenlemiş olduğu etkinlikte Pixelbook adını verdiği yeni laptop modelini tanıttı. İkisi bir arada laptop olarak nitelendirebileceğimiz Pixelbook, özellikleri ile takdirimizi kazandı. Google Play Store'daki uygulamaları destekleyen Pixelbook, Pixelbook Pen adındaki kalem ile geliyor. Peki, Google Pixelbook özellikleri nasıl?

Google Pixelbook özellikleri ve fiyatı

Google Pixelbook, Intel i5 ve i7 işlemci seçenekleri ile geliyor. 16 GB RAM'e kadar yükseltmeyi destekleyen ikisi bir arada laptop, maksimum 512 GB depolama birimi sunuyor. İki adet USB-C girişinin yer aldığı laptop, sadece 1 KG ağırlığında. 12.3 inç büyüklüğünde QHD dokunmatik ekran ile gelen Google Pixelbook, Google Asistan özeliği ile birlikte geliyor.

Pixelbook fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi. Pixelbook'un dokunmatik ekranında çalışan Pixelbook Pen'in fiyatı ise 99 dolar olacak. Pixelbook resmi olarak maalesef ki Türkiye'de satılmayacak.