Google Play Store için yeni özellik kapıda!

Android'in uygulama mağazası Play Store, kullanıcı odaklı yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Reddit'te ortaya çıkan bilgilere göre; Play Store çok yakında güncelleme alacak. Bu güncelleme; özellikle hücresel veri bağlantısı ile Play Store'da uygulama keşfetmek isteyenlerin çok hoşuna gidecek.

Google Play Store'un test kullanıcılarına gönderdiği güncelleme ile uygulamaların indirme boyutları, uygulamayı arattığınızda uygulamaların altında gösterilecek.

Bu sayede; indirme boyutlarını görmek için uygulamanın ana sayfasını açmadan, yani uygulama görsellerini yüklemeden veri tasarrufu yapabileceksiniz. Son olarak bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmediğini belirtelim.