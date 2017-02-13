Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü! Google Play Store Rh-01 hatası ile son zamanda bir çok kullanıcı karşılaştı. Peki, Google Play Store Rh-01 hatası nasıl çözülür? İşte Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü!

Teknoloji Yazılım Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü! 13/02/2017 11:15 Google Play Store Rh-01 hatası sorunu son zamanlarda çoğu Android kullanıcısının karşısına çıkıyor. "Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu." şeklinde uyarı veren Rh-01 hatası yüzünden Google Play Store'a bağlanılamıyor. Peki, Google Play Store Rh-01 hatası nasıl çözülür? İşte adım adım Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü! Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü 1. Adım: Telefonunuzdaki açık olan tüm uygulamaları kapatın. 2. Adım: Telefondan "Ayarlar" bölümüne girin. 3. Adım: Ayarlar menüsünden "Uygulamalar" seçeneğine tıklayın. 4. Adım: Uygulamalar arasından Google Play Store uygulamasını bulun ve üzerine tıklayın. 5. Adım: Google Play Store uygulama detayları bölümünden "Ön Belleği Temizle ve Verileri Sil" seçeneğine tıklayın. 6. Adım: Ön Belleği Temizle ve Verileri Sil işlemini yaptıktan sonra telefonu kapatıp açın. Yukarıdaki adımları uyguladığınızda Google Play Store Rh-01 hatası sorunundan tamamen kurtulacaksınız. Eğer yine bu hata ile karşılaşırsanız; bu işlemleri tekrar uygulayıp, aşağıda yer alan linkten Google Play Store'un son sürümünü APK. olarak indirip kurmalısınız. Google Play Store'un son sürümünü indirmek için tıklayın