Google Play Store Rh-01 hatası sorunu son zamanlarda çoğu Android kullanıcısının karşısına çıkıyor. "Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu." şeklinde uyarı veren Rh-01 hatası yüzünden Google Play Store'a bağlanılamıyor. Peki, Google Play Store Rh-01 hatası nasıl çözülür? İşte adım adım Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü!
Google Play Store Rh-01 hatası ve çözümü
1. Adım: Telefonunuzdaki açık olan tüm uygulamaları kapatın.
2. Adım: Telefondan "Ayarlar" bölümüne girin.
3. Adım: Ayarlar menüsünden "Uygulamalar" seçeneğine tıklayın.
4. Adım: Uygulamalar arasından Google Play Store uygulamasını bulun ve üzerine tıklayın.
5. Adım: Google Play Store uygulama detayları bölümünden "Ön Belleği Temizle ve Verileri Sil" seçeneğine tıklayın.
6. Adım: Ön Belleği Temizle ve Verileri Sil işlemini yaptıktan sonra telefonu kapatıp açın.
Yukarıdaki adımları uyguladığınızda Google Play Store Rh-01 hatası sorunundan tamamen kurtulacaksınız. Eğer yine bu hata ile karşılaşırsanız; bu işlemleri tekrar uygulayıp, aşağıda yer alan linkten Google Play Store'un son sürümünü APK. olarak indirip kurmalısınız.
Google Play Store'un son sürümünü indirmek için tıklayın
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