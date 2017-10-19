Google Play Store yenilendi

Google'un uygulama mağazası Google Play Store tasarımında değişiklik gerçekleşti.

19/10/2017 14:35

Google, Play Store için yeni bir tasarım sunmaya başladı. Ancak bu tasarım, Materyal Tasarım'ın temel ilkelerinden birine karşı çıkıyor.

Yani, iç içe geçmiş sekmeler kullanıyor ve Google'ın açıkça kullanılmamasını söylediği bir teknik ve bunun yerine farklı biçimlerde aşamalı sistem kullanılmasını öneriyor.

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Google Play Store'un bu yeni tasarımı ile temelde elde edilen şey bir grup kategoridir ve diğer sekmeler listesinin altında veya bazı durumlarda üçüncü bir sekme listesinin altında yer alıyor.

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Tabii ki de bu, kullanıcıları büyük ölçüde etkileyecek önemli bir şey değil ancak, Google'ın kendisinin böyle belirgin bir şekilde Materyal Tasarım ilkelerini ihlal etmesi garip.

Aşağıda iki farklılığı gösteren ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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