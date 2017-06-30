Google Play yaz indirimleri başladı!

Google, Android'in uygulama mağazasına yazı getirdi. Google Play'deki oyunlara yaza özel %80 indirim uygulandı. Bu oyunlar arasında Call of Duty:Black Ops Zombies, Ticket to Ride, Star Wars: KOTOR, FINAL FANTASY TACTICS ve Hitman Suikastçi gibi AAA yapım oyunlar yer alıyor.

İndirimler oyunlarla da sınırlı değil. Ücretsiz olmasına rağmen abonelik sistemi ile çalışan NYTimes, Lifesum, Peak, Runtastic Running & Fitness, Viki, TuneIn Radio ve YouNow gibi uygulamaların yıllık aboneliklerinde %50 indirim yer alıyor. Bu uygulamaları ücretsiz indirip, kayıt olduktan sonra otomatik olarak %50 indirim kazanacaksınız.