Google, RAISR ile görselleri sıkıştırırken kalitesini bozmayacak!

Google, düşük çözünürlük görsellerin kalitesini arttırmak için kolları sıvadı. Rapid and Accurate Image Super-Resolution (RAISR) sayesinde görsellerin kalitesi iyileştirilecek.

13/01/2017 11:00

Görüntü teknolojileri son 1-2 yılda çok hızlı bir şekilde gelişti. Uzun bir süre Full HD çözünürlüğünde kalan görüntüleme birimleri bir anda 4K hatta profesyonel alanda 5K çözünürlüğe çıktı. Ancak görsellerin kalitesi, 4K ve üstü görüntüleme birimlerinde pek net görünmeyebiliyor.

Google da Rapid and Accurate Image Super-Resolution (RAISR) adını verdiği teknoloji ile bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Hali hazırda bulunan görüntü kalitesini iyileştirme yazılımları, kaliteyi arttırırken detaylardan feragat ediyor. Rapid and Accurate Image Super-Resolution teknolojisi ile hem görüntü kalitesi artıyor hem de detaylardaki kayıp minimuma indiriliyor.

Düşük çözünürlüğü yeniden ölçeklendirerek hem boyutunu hem de kalitesini arttıran RAISR, şimdilik geliştirilme aşamasında.

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Alt taraftaki RAISR ile düzenlendi

 

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Sağ taraftaki RAISR ile düzenlendi

 

    Yazar: Ender Öztürk

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