Google sayesinde cihazınız güvende!

Google Safe Browsing servisi, giderek daha fazla masaüstü ve mobil cihazın korunmasına yardımcı oluyor. Google’ın zararlı yazılım aracı olarak ilk girişimi, ilk olarak şirketin masaüstündeki arama motorunda 2007 yılında hayata geçirilmişti.

Daha sonra Safari ve Firefox tarafından da benimsenen servisten daha sonra birçok web ve uygulama geliştiricisi de faydalandı. Kullanıcılara ziyaret ettikleri sitenin aldatıcı olduğunu veya kötü amaçlı yazılım barındırdığını söyleyen servis, 2015 yılında Android için Chrome uygulamasında varsayılan hale getirilmişti.

Haliyle bu durum servisin kullanım oranını 2016 yılı başlarında ciddi anlamda artırdı. Google, Safe Browsing servisinin makine öğrenimi kullandığının her fırsatta belirtiyor ve sürekli olarak kendisini daha da geliştirdiğini söylüyor.