Google SEO çalışmalarıyla firmanızı yükseltin

İnternet dünyasında var olmak en önemli kural, fakat bir de bu varlığı gösterme kısmı var. Bu da Google SEO çalışmaları ile mümkün. Şöyle düşünelim; bir mağazanız var ve içerisinde gerçekten kaliteli ürünler bulunuyor. Mağazanızın kepenkleri kapalıysa insanlar sizi nasıl görebilir? Açık, işlek ve dinamik bir noktada olduğunuz takdirde görünürlüğünüz, site trafiğiniz, marka bilinirliğiniz de artacaktır.

Mucize Fikir ekibi devamlı olarak takipte kalarak SEO çalışmalarını eksiksiz bir biçimde sizler için yürütür, özgün içerikler ve optimizasyonlar ile yükselmenizi sağlar.

Google'da Reklam Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Google, Adwords reklamları ile birçok farklı seçenekle beraber reklam verebilmenizi sağlıyor. Google reklam seçenekleri;

Bu alanlarla ilgili yapabileceğiniz her reklam sisteminin geniş bir hedef kitle seçme imkanı vardır. Bir reklamın en önemli amacı da istenen hedefe doğrudan ulaşıyor olmasıdır. Mucize Fikir, sizin için ayrıntılı bir analiz çıkartarak anahtar kelimelerinizi belirlemenize ve doğru bir yol haritasında ilerlemenize yardımcı olur. Televizyonda gördüğünüz reklamlardan çok daha düşük bütçelerle çok daha fazla insana ulaşmanız ve kazancınızı da bu oranda arttırmanız mümkün.

Görüntülü Reklam Ve Arama Ağı

Sadece Görüntülü Reklamı

E-Ticaret siteleri için, Alışverişli Reklam

Youtube ile Video Reklam Seçeneği

Anahtar Kelime Kavramı Nedir?

SEO çalışmalarının temelinde anahtar kelime mantığı yatar. Adwords reklamlarında da aynı mantık devam eder. Anahtar kelimeler, doğrudan hedeflediğiniz kitleye ulaşmanızı sağlar. Örneğin çanta satışı yapan bir mağazanız var ve hizmet verdiğiniz bölge ise İstanbul, Bostancı. Bu bölgedeki insanların eğer çanta ihtiyacı varsa çoğunlukla aratacağı anahtar kelime "Bostancı Çantacı" olacaktır. Peki bu arama sonucunda siz kaçıncı sırada yer alacaksınız? Kullanıcıların çoğu ilk iki sayfadan ileriye gitmiyor. Yani ilk sayfalarda olmak hayati önem taşıyor. Bunun için de sizin için en uygun ve arama hacmi yüksek olan anahtar kelimeleri belirliyor ve SEO çalışmalarına başlıyoruz. İnternet dünyasındaki varlığınızı hedef kitlenize göstermenin tam sırası!