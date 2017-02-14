Google, Sevgililer Günü için oyunlu Doodle hazırladı

Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olan Sevgililer Günü için Google boş durmadı. Google'ın Sevgililer Günü Doodle'ına geçmeden önce, gelin bugünün nasıl ortaya çıktığına bakalım. Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Sevgililer Günü Doodle'ı ile oyun oynayın

Günümüzde sevgililerin görüşüp eğlenmesi için düzenlenen bir gün haline gelen ve Türkiye'de de kutlanan Sevgililer Günü için Google'ın hazırladığı oyunlu Doodle görmeğe değer. Nesli tükenmek üzere olan Pangolin hayvanını yönettiğimiz Doodle oyununda, Pangolin'imize sevgilisine hediye alması için yardım ediyoruz.

Oldukça basit bir kontrol mekanizmasına sahip olan oyunu Google.com.tr adresi üzerinden hem bilgisayarınız hem de akıllı telefonunuz üzerinden oynayabilirsiniz.