Google slaytlar güncellendi!

Google, dosya düzenleme hizmetleri sunmaya başladığından beri platformlar arası çalışmak her zamankinden daha kolaylaştı. Google'ın yine oldukça popüler not sistemi, bu sefer Slaytlar uygulamasının içine entegre edildi.

Bu entegrasyon işlemi, Keep üzerindeki notları sürükleyip bırakmak gibi çok basit bir yolla sunumlarınızın içine eklemenize olanak sağlıyor. Ekstra giriş yapmanıza gerek yok.

Eklenen özellikler arasında dikkat çeken başka değişikliklerden biri sunumlar arası bağlantı kurarak slaytların senkronizasyonuna imkanı sağlarken bir diğeri de slaytları sunum sırasında atlamanıza olanak sağlıyor. Bu özellik ile slaytları silmeden de sunumunuzda yer almasını önleyebiliyorsunuz.