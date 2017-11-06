Google, telefon karşılaştırıyor!

İnternet devi Google, geçtiğimiz günlerde mobil web arayüzünü sessiz sedasız yenilemişti. Oval hatlara sahip olan yeni Google mobil web arayüzünün ardından bir yenilik daha geldi. Google, artık direkt olarak telefonları karşılaştırabiliyor. Ancak bu özellik şimdilik Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da kullanılabiliyor.

Telefon karşılaştırma artık Google'ın işi

Örneğin; Google'a Pixel 2 vs Pixel 2 XL yazdığınızda, herhangi bir siteye girmeden Google arama sonuçlarında telefonların teknik özelliklerinin karşılaştırmasına ulaşabiliyorsunuz. Bu özellik karşılaştırmasının yanında telefonların inceleme puanlarına ve fiyatına da direkt olarak ulaşabiliyorsunuz.

Google'ın sitelere yönlendirmeden telefon karşılaştırma özelliği henüz lokasyonu yapılmadığı için Türkiye'de kullanılamıyor. Ancak ilerleyen aylarda bu özelliğin Google.com.tr adresi üzerinden de kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.