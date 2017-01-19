Google, Twitter'ın mobil geliştiricisini satın aldı

Google, Fabric mobil geliştirici platformunu Twitter'dan satın aldı. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı. Satın alma sonucunda ekibimiz, Firebase ekibi ile birlikte çalışan Google'ın Geliştirici Ürünleri Grubuna katılacak açıklaması yapıldı.

Twitter ortak kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, bir blog yazısında konuyla ilgili şunları söyledi:

Bugün, Fabric'in Google tarafından satın alınması için bir anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Google'ın mobil geliştirici araçlarını oluşturma konusundaki kararlılığı, bu ürünler, müşteriler ve ekip için güçlü bir uyuşmadır. Fabric için yeni bir ev bulduk, ancak geliştiriciler Twitter için önemli olmaya devam ediyor. Herkese açık API'lerimize, Twitter Kiti ve TweetDeck'i de içeren Yayıncı Platformu ürünlerimize, Reklamlar API'sı'na, MoPub'umuza ve Gnip'e yatırım yapmaya devam etmek için kararlıyız.

Twitter, geliştiricilerin uygulamalarını iyileştirmek ve farklı araçlar seçmesine izin vermek için Fabric'i 2014 yılında modüler bir SDK olarak başlatmıştı.