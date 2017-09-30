Google, USB ile güvenliği sağlayacak!

Günümüzde iki faktörlü kimlik doğrulama sistemleri ile kullanıcılar hesaplarını güvence altına alabiliyor. Ancak bu yöntem de bazen açıklar yüzünden manipüle edilip, hackerlar tarafından kişilerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Teknoloji devi Google, bu noktada yeni bir sistem denemek için kolları sıvamış durumda.

Bloomberg'in raporuna göre; Google, iki faktörlü kimlik doğrulama aracını, siyasetin içerisinde olanlar için yenileyecek. Gelişmiş Koruma Programı olarak adlandırılan bu hizmetin önümüzdeki aydan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sistem ile siyasiler, Gmail ve Google Drive hesaplarına giriş yapabilmek için USB güvenlik anahtarını kullanmaları gerekecek.

Google'ın bu hizmeti duyurmasının, Clinton'ın kampanyası sırasında Rus hackerların bilgi çaldığı ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdehale ettiği söylentilerinin etkili olduğu söyleniyor. Siyasilerin maillerinin Wikileaks ile orataya çıkması da Google'ın USB güvenlik anahtarını sunmasında büyük rol oynadığı aşikar. Bakalım hackerlar USB güvenlik anahtarının açığını bulup, yine bilgi sızdırmaya devam edebilecek mi?