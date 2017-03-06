Google'dan uygun fiyatlı akıllı telefon geliyor!

Geçtiğimiz hafta Google, Pixel 2'nin premium bir cihaz olmaya devam edeceğini doğruladı. Bu arada Ocak ayında yayınlanan ayrı bir raporda, Google'ın Pixel 2B kod adlı bir bütçe telefonu üzerinde çalıştığını söylendi. 9to5 sitesinin yeni yayınladığı göre, Google gerçekten bütçeli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ancak, Pixel markasına sahip olmayacak.

Ayrıca raporda, bütçe telefonda Pixel markası olmayacağından, cihazın gelişmekte olan piyasalara yönelik bir Android One telefon olabileceğini belirtildi. Daha önce çıkan söylentilere göre, Pixel 2 sugeçirmez olacak ve Snapdragon 835 çipi ile güçlendirilmesi ve ayrıca geliştirilmiş bir kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor. Pixel 2'nin en az 50 $ fiyat artışı göreceği söyleniyor ve bu yüzden fiyatı 699 $'dan başlayabilir.

Bu arada, Google’ın bütçe telefonuyla ilgili ayrıntılar şu an itibariyle çok fazla değil. Google, bu bütçe cihazıyla Android One programına yeni bir model ekleyebilir.