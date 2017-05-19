Google ve İŞKUR işbirliği ile Türk Youtuber'lar yetişecek!

Türkiye İş Kurumu, Google ile işbirliğine giderek, gençlere Youtuber'lık eğitimlerine başladı ve gençler için yeni gelir kapısı açtı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayesinde, popüler video paylaşım sitesi YouTube, gençler için bir fırsat olacak.

YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı bulabiliyor. Bu nedenle bu iş hiçte küçümsenecek gibi değil. Türkiye İş Kurumu "Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında, girişimci genç adaylar dijital becerilerini geliştirebilecek.

İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal başkanlığında Google Türkiye Ofisi'yle yapılan toplantıda dönüşüm hareketine ilişkin planlama yapıldı. İlk etapta Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da başlayan eğitimlerle gençlere yeni iş olanakları sunulması hedefleniyor.