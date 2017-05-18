Google ve Qualcomm, Daydream VR için anlaştı

Qualcomm, Google I/O 2017 Konferansı'nda, Qualcomm Snapdragon 835 VR platformunun güç vereceği bağımsız Daydream VR başlığı referans tasarımını geliştirmek için Google ile işbirliğine gittiklerini duyurdu. Yeni geliştirmeler, Qualcomm Technologies ve Google'ın başlığın akıllı telefonlarda çalışmasını sağlayan önceki işbirliği üzerine edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm Ürün Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin, “Google ile birlikte bir kez daha çalışmaktan ve Daydream platformu ile Snapdragon'un üst seviye deneyimlerini sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketlerimiz aynı vizyonu paylaşıyor: Herkesin, kablolar tarafından sınırlanman, zengin VR deneyimlerini akıllı telefonlarından veya özel VR başlığından faydalanmasını mümkün kılmak.” dedi.



Yeni geliştirmeler, 2016 sonbaharında duyurusu yapılan Snapdragon 821 ve 820 işlemcilerin desteklediği Daydream-uyumlu cihazlara ek olarak yapıldı. Google ile senelerdir devam eden çalışmaların sonucu olarak artık kullanıcılar, Daydream ile akıllı telefonlarında veya bağımsız şekilde VR deneyimlerini yaşayabilecek.

Yeni bağımsız Daydream başlık referans tasarımı izleme kameraları ve diğer sensörler için de özellikler kullanıyor. Bu sayede Google'ın başlık içerisine yerleştirdiği Tango tabanlı izleme teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılıyor.