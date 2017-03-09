Google, WikiLeaks sızıntısı için açıklama yaptı!

WikiLeaks, geçtiğimiz günlerde binlerce CIA belgesini internete servis etmişti. Vault 7 olayı olarak adlandırılan bu skandal, teknoloji dünyasını kasıp kavurmuştu. Belgelere göre; CIA, Apple, Google ve Microsoft'un cihazlarına erişebiliyor ve Samsung TV modellerindeki mikrofon ile ortam dinlemesi yapabiliyordu.

Bu olayın ortaya çıkmasından sonra ilk açıkla Apple cephesinden gelmişti. Apple, böyle bir açığın iOS'te olmadığını güncellemeler ile kullanıcıların güvenlik altına alındığını belirtmişti.

Apple'dan sonra bugün Google cephesinden de bir açıklama geldi. Chrome ve Android platformlarındaki güvenlik açıklarını kapattığını ve bu güvenlik ihlalinin Android kullanıcılarını etkilemediği dile getirildi.

Google Bilgi Güvenliği Direktörü ve Gizlilik tarafından yapılan açıklamada; "Chrome ve Android'de güvenlik güncellemeleri ve korumaları zaten bu sözde güvenlik açıklarından birçok kullanıcılarını koruyor. İlerleyen süreçte güvenlik açıkları için daha fazla girişimde bulunacağız." ifadeleri yer aldı.

Apple ve Google'ın açıklamalarından sonra gözler Samsung'a çevrildi. Samsung TV'lerin mikrofon ile ortam dinlemesinin yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor.