Google’a cinsiyet ayrımcılığı davası!

Google’ın üç eski kadın çalışanı, teknoloji şirketine çalışanlar arasında maaş ve terfi ile ilgili konularda cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

Davacı kadınların, Google’ın Kaliforniya eyaletinin Mountain View isimli şehrinde yer alan biriminde yazılım mühendisi, iletişim uzmanı ve yönetici olarak çalıştığı bildirildi. Aynı işi yaptıkları halde şirketin kadınlara daha az maaş verdiğini ve aynı pozisyon için kadınlar yerine erkeklerin terfi ettirildiğini söyleyen eski çalışanlar, Google’a dava açtı.

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma başladığı belirtilirken, Google’dan cinsiyet ayrımcılığı iddialarıyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.