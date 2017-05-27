Google’a erişim yasağı geliyor!

Google’a erişim yasağı gündemde. Vergi gerekçesiyle Google’a 300 milyon TL tutarında ceza kesen Maliye Bakanlığı, Google’a gerçekleştirdiği kontrollerde şirketin Türkiye’de vergi kaybına sebebiyet verdiğini tespit etti.

Daha önceden de Google’a ceza kesmiş olan Maliye Bakanlığı, Google’ın Türkiye’deki reklam satışlarını İrlanda’dan faturalandırdığı için Google’a ceza kestiğini belirtti. Türkiye’den elde edilen ticari gelirleri İrlanda’ya aktardığı belirtilen Google’a daha önce de 2015 yılındaki incelemelerinde Google’dan 2010, 2011, 2012, 2013 dönemleri için yaklaşık 300 milyon TL vergi ve KDV talep etmişti.

Google Vergi Mahkemesi’ne itiraz bulunmamış ve kesilen cezayı ödemişti. Google’ın yeni kesilen 300 milyon TL’lik borcunu ödeyip ödemeyeceği ise belirsiz. Google cezasını ödemezse Türkiye’den erişim yasağı yiyebilir.