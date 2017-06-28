Google'a rekor ceza!

Avrupa Birliği, internette gizlilik ve kullanıcıların kişisel bilgilerini ön planda tuttuğu için sık sık dev firmalara cezalar yağdırıyor. AB'nin hedefinde Facebook'tan sonra şimdi de Google var. AB, son kararı ile Google'a tarihi bir ceza kestiğini açıkladı. Peki, Google neden ceza aldı?

Avrupa Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Google'a tam tamına 2.4 Milyar avro para cezası kestiğini duyurdu. Alışveriş hizmetinde yasadışı avantaj sağlayarak, pazardaki ürünleri kendi lehine göre listeyen Google, bu ceza ile büyük bir yara alacağa benziyor.

Rekabet politikasından sorumlu Margrethe Vestager; "Google'ın hayatımızın vazgeçilmez parçası olduğunu ancak firmanın kendi çıkarlarını ön planda tutarak, alışveriş bölümünde kendi hizmetlerine öncelik tanıdı. Bu da rekabet kurallarına ters düşüyor." şeklinde konuştu.

Eğer Google, bu politikasını 90 gün içerisinde değiştirmez ve kendi ürünlerini ön plana çıkarmaktan vazgeçmeze, günlük cirosunun %5'ine kadar ek ceza da kesilecek. Ancak Google, yaptığı son açıklama ile bu kararından vazgeçmeyeceğini belli etti.

Google, Avrupa Komisyonu'nun almış olduğu bu kararı yanlış bulduğunu ve temyiz yoluna giteceklerini belirtti. Bakalım Google'ın haksız rekabet konusundaki tutumu önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek?