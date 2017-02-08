Google'da düşük çözünürlüklü fotoğraflar artık daha net olacak!

Google, 8x8 pikselden oluşan görüntüleri keskinleştirmeye yarayan bir yazılım geliştirdi. Google Brain uygulaması esas piksel bloğunu arttırabilir. Ancak kameranın çektiği görüntü kameranın çözünürlüğüne bağlı olarak yetersizse, yazılımın amacı asıl görüntünün nasıl olduğunu tahmin ederek ve uygun profil bulmak.

Bunun için de bilgisayarın yapay zekası ve yardımcı yazılımlar gerekiyor. Google Brain isimli yazılım, bunu iki aşamalı ağ ile gerçekleştiriyor. İlk aşamada çaprazlama işlemi yapan bir koşullama ağı, bahsi geçen görselin 8x8 piksellik fotoğraflara benzeyen ve sonradan küçültülen benzer görünümlü görüntülerin referanslarını, desenlerini ve renklerini kontrol ediyor.

İkinci aşama ise öncü ağ olarak adlandırılıyor. Düşük çözünürlüklü fotoğrafları doldurmak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflardaki ayrıntılar kullanılıyor. Son olarak her iki süreçten de geçen görüntüler, asıl görüntünün en iyi halini oluşturmak üzere bir araya geliyor. Google Brains yazılımı aslında yakınlaştırma ve geliştirme yapmıyor. Ancak güncel işlemlerde ciddi hatalar gerçekleşebiliyor.