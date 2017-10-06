Google'dan 96 çekirdek işlemcili ve 624 GB RAM'li donanım!

Google, 96 çekirdek işlemcili ve 624 GB RAM'li donanıma sahip olan bilgisayar üretti. Bu bilgisayarın saatlik kullanımı 18 TL!

06/10/2017 15:30

Google, süper bilgisayar kavramını yeniden yazmak için kolları sıvadı. Teknoloji devi, Google Compute Engine adı altında geliştirdiği canavar donanıma sahip olan yeni süper bilgisayarı sergiledi. Intel'in 96 çekirdekli Xeon Scalable işlemcisinden ve 624 GB RAM'den gücünü alan bu canavara maalesef ki sahip olamıyorsunuz.

Intel Xeon işlemcilerden tam %20 daha performanslı ve %82 daha yüksek işlem performansı sunan Xeon Scalable işlemci, iki kat daha fazla bellek bant genişliği sunması ile dikkat çekiyor. Google, bu konfigürasyonları yetersiz bulanları da es geçmiyor.

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Eğer 624 GB RAM yetersiz geliyorsa, RAM kapasitesini 4 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu süper ötesi bilgisayarın saatlik kullanım ücretisi ise 5 dolar yani yaklaşık 18 TL olarak belirlendi. Büyük işletmeler için sunulan bu sistem herkesin rüyalarını süsleyecek gibi görünüyor.

    Yazar: Ender Öztürk

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