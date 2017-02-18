Google'dan bedava internet!

Google teknoloji dünyasına aykırı bir proje ile geliyor. Bedava internet projesi ile gezegenimizin uzak bölgelerine erişim sağlamak amacıyla dev balonlarla geniş bir internet ağı oluşturulacak.

18/02/2017 16:00

Google, gezegenimizin uzak bölgelerinde internete erişimi sağlamak üzere dev balonlarla kurmayı tasarladığı internet ağı için önemli bir sorunu aştığını duyurdu. Projeyi yürüten şirket Google X araştırma departmanına bağlı çalışan Project Loon ekibi balonların hareketini belirleyen hava akımlarını tahmin edebilir hale geldiklerini bildirdi.

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Az sayıda balonun belirli bir bölgede kümelenmesinin projenin maliyetini belirgin şekilde düşüreceğini vurgulayan Google X direktörü Astro Teller, Artık yüzlerce balon kullanmak yerine belirli bölgelerde 10, 20 veya 30 balonla internet hizmeti sağlayabileceğiz. dedi. Kullanıcıların önümüzdeki aylarda sistemi deneme fırsatı bulabileceğini söyleyen Astro Teller, bunun ne zaman ve nerede olacağına dair herhangi bir bilgi vermedi.

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Google, balon projesiyle erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı amaçlıyor. Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi milyarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine gökyüzünden internet sinyali sağlayacak tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla temin etmeyi planlıyor. Google, geçen yıl Peru'da bir grup balonu küçük bir bölgede üç ay süresince gökyüzünde tutmayı başarmıştı.

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    Yazar: Berk İşçimen

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