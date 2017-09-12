Google'dan para cezasına itiraz!

Google, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar euroluk para cezası karşısında hukuki süreç başlattı.

12/09/2017 12:00

Google, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar avroluk para cezası karşısında hukuki süreç başlattı. Şirket avukatlarının, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nın bir basamağı olan Genel Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Avrupa Komisyonu, haziran ayında Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası vermiş ve uygulamasını değiştirmesini istemişti.

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Google, Genel Mahkeme'nin karar vermesinin ardından konuyu sadece hukuki bakımdan Avrupa Adalet Divanına taşıyabiliyor. Avrupa Adalet Divanı, Genel Mahkeme'nin kararını bozabiliyor, tekrar karar verilmek üzere geri gönderebiliyor veya davayla ilgili kendisi karar verebiliyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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