Google'dan Pixel 2'nin ekran yanması için ilginç çözüm!

Ekran yanması, maalesef ki OLED ekran teknolojisinin talihsiz gerçeklerinden biri. Üreticiler de bu eksikliğin farkındalar ve bu sorunu ilginç yöntemler ile çözmek için çalışıyorlar. Donanım konusunda bir şey yapamayan üreticiler, yazılım ile OLED'in sorunlarını kısa vadede çözüyor. Ancak bu da bazen yeterli olmuyor.

OLED'in sorunlarından teknoloji devi Google da etkilenmişti. Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde OLED yanması sorunu ile boğuşan Google, bu sorun için yazılımsal bir çözüm bulduğunu açıkladı. Android 8.1 Oreo ile kullanıma sunulacak olan bu yeni yazılım; navigasyon çubuğu kısa bir süre hareketsiz kaldığında sönecek şekilde tasarlanıyor.

Bildiğiniz gibi OLED yanması, ekranda sabit bir görüntünün uzun süre görüntülenmesinden dolayı kaynaklanıyor. Sabit görüntüden çıkıldığında, bir önceki görüntünün izleri yeni görüntüde silik bir şekilde görünüyor. Navigasyon çubuğu kullanılmadığında parlaklığının düşürülmesi bu sorunu kökten olmasa da çözecektir.

2018'in ilk çeyreğinde yayınlanmasını beklediğimiz Android 8.1 Oreo, bakalım Pixel 2 sahiplerinin tüm sorunlarını kökten çözecek mi?