Google'ın Apple'dan esinlendiği yeni ürünleri!

Google, merakla beklenen Pixel etkinliğini dün gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Google, sürpriz bir şekilde yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte tanıtılan ürünlerin çoğu Apple'ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı ve piyasaya sunduğu ürünlere benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Peki, Google, Apple'ın hangi ürünlerini taklit etti?

Google Home Max

Apple, HomePod adını verdiği Siri ile çalışan hoparlörünü geçtiğimiz aylarda duyurmuş ve Kasım ayı içerisinde Amerika'da satışına başlayacak. Google da kendi sesli asistanı olan Google Asistan'ı entegre ettiği Google Home Max adını verdiği akıllı hoparlörünü Pixel etkinliğinde görücüye çıkardı. HomePod ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Home Max, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.