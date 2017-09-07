Google'ın dünyayı gören gözü yenilendi!

Google, sekiz yıllık bir süre sonra Street View kameralarını geliştirdi. Wired'e göre, şirket daha net ve yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmek için güncellenmiş kameraları araç filosuna aktarmaya başladı.

Hareketli araçlar şimdi eski versiyona monte edilen 15 kamerasından yedi adet kamera çekecek. Her kamera, 20MP'lik bir sensöre ve lazerli radar için ön ve arkada iki 'kutuya' sahip ve HD fotoğraf çekecek. Bu kameralar, Street View araçların parlak renklerle daha keskin resimler almasını sağlayacak ve yol işaretleri, perakende mağaza isimleri ve aradaki okuduğu her şeyi haritalamasına olanak tanır.

Google, makine öğrenmesinin Street View araçlarını daha da kullanışlı kıldığını belirtiyor. Google'ın başkan yardımcısı ve haritacılık kolu başkanı Jen Fitzpatrick, gelecekte Google Haritalar'ın "Köşedeki kilisenin yanındaki pembe mağazanın adı nedir" gibi dünyanın göründüğü şekilde referans veren daha ayrıntılı sorulara yanıt verebileceğini söylüyor. ? " Yeni Street View otomobilleri geçen ay yollarda görüntü yakalamaya başladı ve yavaş yavaş dünyanın dört bir yanındaki diğer noktalara gidecek.